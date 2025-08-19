Santos Quispe: “El voto duro del MAS terminó respaldando al binomio del PDC”

El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, afirmó este martes que el “voto duro” del Movimiento al Socialismo (MAS) terminó apoyando al binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara, en las recientes elecciones nacionales.

“Visitamos las provincias de La Paz, y la mayoría de la población no sabían por quién votar, por eso optaron por Lara y Paz”, expresó.

Según Quispe, este respaldo refleja el cansancio de la ciudadanía con la izquierda tradicional, y representa un quiebre en el apoyo histórico que el MAS tenía en la región.

Quispe señaló que una de las causas principales de este cambio es la figura del expresidente Evo Morales, a quien responsabiliza de haber fragmentado el bloque popular.

“El binomio del PDC debería estar agradecido a Evo Morales, porque la gente se cansó de la izquierda y quería un cambio total con un candidato nuevo”, afirmó.

El gobernador consideró que los resultados evidencian una demanda de renovación política por parte de la ciudadanía, no solo en La Paz, sino en varias regiones del país.

