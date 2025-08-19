TSE analizará escaños del PDC en regiones donde no presentó candidatos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé concluir este miércoles 20 de agosto el cómputo oficial de las elecciones generales en Bolivia y proceder con la entrega de los resultados definitivos, según informó el vocal Gustavo Ávila.

Ávila confirmó que el PDC, partido que obtuvo el primer lugar en la votación, no inscribió candidatos en varias circunscripciones y tampoco en la representación supraestatal de algunos departamentos. Esa situación obliga al TSE a realizar un análisis legal y constitucional para la distribución de los escaños.

“El PDC no tenía inscritos muchos candidatos en muchas circunscripciones donde ha ganado o la representación supraestatal en algunos departamentos. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis constitucional y legal de la forma de analizar ese escaño”, explicó en rueda de prensa.

El vocal adelantó que el órgano electoral se encuentra evaluando cómo proceder en estos casos, a fin de garantizar que las bancas obtenidas por votación sean asignadas de manera válida.

“El TSE va a hacer un análisis y va a asignar esa candidatura que le va a corresponder al partido ganador de ese escaño”, precisó.

Una vez concluido el cómputo nacional, el TSE procederá con la asignación oficial de escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

