TED concluye cómputo oficial en Santa Cruz: Tuto gana con 37,67%

Este martes 19 de agosto, a las 22:50, la Sala Plena del TED Santa Cruz concluyó oficialmente el cómputo departamental, tras procesar el 100% de las 9.115 actas correspondientes a los 2.071.967 votantes habilitados en el departamento.

Resultados oficiales en Santa Cruz

LIBRE – 580.581 votos (37,67%)

UNIDAD – 432.662 votos (28,07%)

PDC – 300.259 votos (19,48%)

AP – 82.092 votos (5,33%)

APB SÚMATE – 78.990 votos (5,12%)

MAS-IPSP – 31.927 votos (2,07%)

FP – 21.604 votos (1,40%)

ADN – 13.163 votos (0,85%)

Ganadores por circunscripciones uninominales

Los resultados oficiales del computo departamental dan como ganador por circunscripciones a:

C-44: Alianza Libre obtiene el 51.02% (53.619 votos).

C-45: Alianza Libre con 59.88% (85.829 votos)

C-46: Alianza Libre obtiene el 38.67% (38.990 votos).

C-47: Alianza Unidad obtiene el 32.83% (31.591 votos).

C-48: Alianza Libre obtiene el 28.77% (29.859 votos).

C-49: Alianza Libre obtiene el 30.19% (21.172 votos).

C-50: Alianza Libre obtiene el 35.49% (35.233 votos).

C-51: Alianza Libre obtiene el 45.98% (57.077 votos).

C-52: Alianza Libre obtiene el 33.74% (32.295 votos).

C-53: PDC obtiene el 26.37% (15.536 votos).

C-54: Alianza Libre obtiene el 47.31% (30.346 votos).

C-55: Alianza Libre obtiene el 32.01% (19.716 votos).

C-56: Alianza Libre obtiene el 31.84% (30.464 votos).

C-57: Alianza Libre obtiene el 29.91% (28.168 votos).

Circunscripción Especial Indígena C-5: Alianza Libre con 24.95% (5.018 votos)

Del total de votantes habilitados 1.816.393 personas emitieron su voto, alcanzando un 87,66% de participación.

La presidente del TSE, María Cristina Claros destacó que el proceso electoral se desarrolló con total normalidad y transparencia, reflejando el compromiso de la ciudadanía con la democracia.

El rápido cierre del cómputo en Santa Cruz contrasta con el retraso en otros departamentos como Cochabamba, donde aún persisten observaciones y reclamos de delegados políticos.

