TED concluye cómputo oficial en Santa Cruz: Tuto gana con 37,67%

El TED de Santa Cruz cerró el cómputo al 100% de las 9.115 actas en menos de 48 horas.
19/08/2025 23:51
Este martes 19 de agosto, a las 22:50, la Sala Plena del TED Santa Cruz concluyó oficialmente el cómputo departamental, tras procesar el 100% de las 9.115 actas correspondientes a los 2.071.967 votantes habilitados en el departamento.
Resultados oficiales en Santa Cruz
LIBRE – 580.581 votos (37,67%)
UNIDAD – 432.662 votos (28,07%)
PDC – 300.259 votos (19,48%)
AP – 82.092 votos (5,33%)
APB SÚMATE – 78.990 votos (5,12%)
MAS-IPSP – 31.927 votos (2,07%)
FP – 21.604 votos (1,40%)
ADN – 13.163 votos (0,85%)
Ganadores por circunscripciones uninominales
Los resultados oficiales del computo departamental dan como ganador por circunscripciones a:
Del total de votantes habilitados 1.816.393 personas emitieron su voto, alcanzando un 87,66% de participación.
La presidente del TSE, María Cristina Claros destacó que el proceso electoral se desarrolló con total normalidad y transparencia, reflejando el compromiso de la ciudadanía con la democracia.
El rápido cierre del cómputo en Santa Cruz contrasta con el retraso en otros departamentos como Cochabamba, donde aún persisten observaciones y reclamos de delegados políticos.
