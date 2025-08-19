TEMAS DE HOY:
Elecciones: Potosí concluye cómputo de actas y ratifica la victoria del PDC

Oruro, Chuquisaca, Tarija y Pando también finalizaron el cómputo horas antes.

Silvia Sanchez

19/08/2025 14:36

Potosí, Bolivia

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, pasado medio día de este martes 19 de agosto, concluyó el cómputo de actas al 100 %, de las elecciones generales, ratificando la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

De acuerdo a los datos oficiales, el PDC obtuvo el 43,20 por ciento, con 133.524 votos del total, en segundo lugar, se encuentra Alianza Libre con el 22,90 por ciento con 70.789 y en tercer lugar se posiciona Alianza Popular (AP) con el 10,86 %, lo que representa 33.573 votos.

Posteriormente está Alianza Unidad con el 9,74%, le sigue APB Súmate con el 5,52%, luego el MAS – IPSP con el 3,66%, continúa Fuerza del Pueblo con 2,11% y finalmente LYP ADN con el 2.0%.

Potosí se suma a Oruro, Chuquisaca, Tarija y Pando, que ya concluyeron con el cómputo oficial de actas.

