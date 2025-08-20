TSE gestiona presupuesto de Bs 200 millones para la segunda vuelta de las elecciones generales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que solicita al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de aproximadamente 200 millones de bolivianos para garantizar la organización de la segunda vuelta de las elecciones generales.

En enero de este año, el Gobierno ya había asignado Bs 319 millones para el proceso electoral, cifra mayor a la destinada en 2020, cuando se aprobaron Bs 201 millones. Sin embargo, de cara a la nueva fase del proceso democrático, el Órgano Electoral considera necesario un refuerzo económico para cubrir todos los requerimientos logísticos y técnicos.

Ese presupuesto contempla la impresión de las papeletas de sufragio, el funcionamiento del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), el traslado del material electoral, así como toda la logística necesaria para la jornada de votación. Además, se incluyen los gastos operativos para garantizar el ejercicio del voto en el exterior.

