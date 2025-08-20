Votos nulos alcanzan el 13% en Santa Cruz tras cierre del cómputo

La noche del martes finalizó oficialmente el conteo y cómputo de actas electorales en el departamento de Santa Cruz, correspondientes a las elecciones celebradas el pasado 17 de agosto. Así lo confirmó el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Saúl Paniagua, quien destacó la transparencia y organización del proceso.

"Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de ciudadanos habilitados, con 2.071.967 votantes", informó Paniagua al presentar los resultados oficiales.

Resultados oficiales en Santa Cruz

LIBRE – 580.581 votos (37,67%)

UNIDAD – 432.662 votos (28,07%)

PDC – 300.259 votos (19,48%)

AP – 82.092 votos (5,33%)

APB SÚMATE – 78.990 votos (5,12%)

MAS-IPSP – 31.927 votos (2,07%)

FP – 21.604 votos (1,40%)

ADN – 13.163 votos (0,85%)

Además, el vocal del TED se refirió al porcentaje de votos nulos, que alcanzó el 13%. “Hubo incertidumbre de la ciudadanía que no encontró una respuesta a sus aspiraciones, y por eso hay segunda vuelta”, explicó Paniagua. Añadió que ahora "depende de los dos postulantes formular y plantear cuestiones concretas a la ciudadanía para que esta tome una decisión informada sobre quién será el próximo presidente".

Próximos pasos del proceso electoral

El sorteo para la selección de jurados electorales está previsto para el próximo 13 de septiembre, paso clave de cara a la organización de la segunda vuelta, cuyo calendario oficial será anunciado por el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días.

