Una operación coordinada entre los operadores de una autopista y la policía chilena permitió la rápida detención de un grupo de delincuentes que robó un camión en plena carretera. El robo ocurrió en la Ruta 78, una importante vía que conecta Santiago con el puerto de San Antonio, y la detención se logró gracias al uso de cámaras de vigilancia y un seguimiento en tiempo real.

El asalto tuvo lugar el miércoles a las 17:20 horas. Según los informes, un grupo de delincuentes obligó al conductor a detener su vehículo en la berma, a la altura del kilómetro 4,6, en la comuna de Cerrillos. Una vez que el conductor fue sometido, los asaltantes se apoderaron del camión.

Tras la denuncia, el Centro de Control de la autopista activó un protocolo de seguridad. Los operadores utilizaron las cámaras de vigilancia de la carretera para localizar el camión robado y seguir su recorrido. La información sobre el desplazamiento de los delincuentes se compartió de inmediato con las unidades policiales, según publica el portal biobiochile.cl.

Paralelamente, una patrulla de la empresa concesionaria de la autopista se sumó al operativo, realizando un seguimiento discreto a distancia. Esta vigilancia constante permitió monitorear la ruta de los asaltantes sin alertarlos, proporcionando datos precisos y en tiempo real sobre su ubicación.

La persecución finalizó en el kilómetro 24 de la misma ruta, en la comuna de Padre Hurtado. Con la información precisa proporcionada por el Centro de Control, la policía interceptó el vehículo y logró detener a todos los delincuentes implicados en el asalto. El camión fue recuperado sin mayores contratiempos.

La empresa concesionaria de la autopista destacó la importancia de la colaboración con la policía, subrayando que este trabajo en equipo fue fundamental para el éxito del operativo y para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Este caso refuerza la utilidad de la tecnología y la coordinación entre entidades privadas y públicas en la lucha contra la delincuencia en las carreteras.

