Asesinan a balazos a cantante de cumbia colombiana en México

La artista fue atacada al interior de una vivienda en Pesquería, Nuevo León. No hay personas detenidas hasta el momento.
20/08/2025 18:57
La cantante de cumbia colombiana Lucero Aglae Armenta Cavazos, conocida artísticamente como “La Wera”, fue asesinada a balazos la noche del martes en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, México.
La identidad de la cantante se confirmó posteriormente, cuando amigos y familiares lamentaron su muerte en redes sociales, compartiendo imágenes de sus presentaciones con grupos como “Renacimiento Vallenato” y otras agrupaciones de cumbia rebajada en la región.
Hasta el momento no se registran personas detenidas por el crimen. El asesinato de Lucero Aglae ha provocado reacciones de dolor e indignación entre artistas, seguidores y promotores de la escena musical local.
