Asesinan a balazos a cantante de cumbia colombiana en México

La cantante de cumbia colombiana Lucero Aglae Armenta Cavazos, conocida artísticamente como “La Wera”, fue asesinada a balazos la noche del martes en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en una vivienda de la colonia Lomas de San Martín, donde un hombre ingresó al inmueble y atacó a la artista con dos disparos. Aunque se pidió ayuda médica, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de paramédicos.

La identidad de la cantante se confirmó posteriormente, cuando amigos y familiares lamentaron su muerte en redes sociales, compartiendo imágenes de sus presentaciones con grupos como “Renacimiento Vallenato” y otras agrupaciones de cumbia rebajada en la región.

Hasta el momento no se registran personas detenidas por el crimen. El asesinato de Lucero Aglae ha provocado reacciones de dolor e indignación entre artistas, seguidores y promotores de la escena musical local.

