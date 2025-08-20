Una escena desgarradora y, al mismo tiempo, profundamente tierna se ha vuelto viral en las redes sociales, conmoviendo a miles de personas. Durante el velorio de Rosa Elena Quispe Huamán, su hijo de apenas 4 años, Luis Ángel, protagonizó un momento que partió el alma de todos los presentes al pedir: "Mamita, despierta".

El pequeño Luis Ángel se mantuvo pegado al ataúd de su madre sin separarse ni un solo instante. Con una pequeña silla que arrastró por sí mismo, se subía para abrazar y besar a Rosa Elena, mientras su inocencia le hacía formular preguntas que no encontraban respuesta: “¿Por qué mi mamita duerme tanto?” y “¿Cuándo va a despertar?”.

Los familiares, incapaces de contener las lágrimas, intentaban consolarlo. Sin embargo, no hallaban las palabras adecuadas para explicarle la dolorosa realidad de la ausencia eterna. La escena de un niño aferrado a su último adiós se convirtió en un símbolo del amor más puro y de la fragilidad de la vida.

La imagen de Luis Ángel ha dejado una profunda reflexión sobre el duelo infantil y la manera en que los más pequeños enfrentan una pérdida tan inmensa. Su dolor se ha convertido en un recordatorio universal de la conexión inquebrantable entre una madre y su hijo, un momento de tristeza infinita que ha logrado tocar el corazón de la gente en todo el mundo.

"¿Por qué mi mamita duerme tanto?": El desgarrador adiós de un niño que conmueve a las redes

Mira la programación en Red Uno Play