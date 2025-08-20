Santistevan compara a Edman Lara con Hugo Chávez

En un tenso ambiente de cara a la segunda vuelta de las elecciones, el candidato a diputado de la Alianza Libre por Santa Cruz, Jorge Santistevan, criticó duramente a Edman Lara, aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Santistevan reaccionó a las "palabras subidas de tono" de Lara dirigidas a Jorge Tuto Quiroga y comparó su discurso con el del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

Santistevan calificó las declaraciones de Lara como una muestra de intolerancia y arrogancia. “Edman Lara ha sobrepasado los límites de la tolerancia. Se sienten primero ganadores, segundo se sienten con el poder que les da el pueblo con las ínfulas de decir y hacer lo que les da la gana”, manifestó, subrayando que esta actitud no es la correcta.

“A quienes se refiere Edman Lara es una persona, Tuto Quiroga representa a cientos de ciudadanos del país”, afirmó.

La crítica más contundente de Santistevan fue la comparación entre Lara y el modelo populista del chavismo. “No vaya a ser que estemos dando crédito, apoyando a un futuro Huguito Chávez, como lo que pasó en Venezuela”, alertó. Santistevan explicó su preocupación, mencionando que estos discursos a menudo prometen beneficios que el Estado no puede cumplir. “Ellos empiezan ofreciendo todo, todo lo que ellos no tienen, ni siquiera el Estado tiene capacidad para dar, pero ellos lo ofrecen, mienten”, dijo.

Para el candidato, esta forma de hacer política es un peligro para el país. “Aquí estamos ante una persona eminentemente peligrosa para el país”, sentenció. Finalmente, Santistevan instó a Lara a reflexionar y llamó a ambos frentes a mantener una campaña "limpia" de cara a la segunda vuelta.

