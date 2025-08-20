Ministerio Público pedirá detención preventiva para el presidente del Concejo de Potosí

El Ministerio Público anticipó que solicitará la detención preventiva del presidente del Concejo Municipal de Potosí, Henry Próspero López Álvarez, quien fue aprehendido ayer en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio, informó que la comisión de fiscales anticorrupción determinó su aprehensión tras su convocatoria para prestar declaración informativa. Sin embargo, la autoridad edil optó por abstenerse de declarar ante los investigadores.

“La comisión de fiscales ha procedido a colectar los elementos de convicción suficientes, dentro de ellos, en lo relevante, la entrevista informativa que ha presentado este servidor público que ha dado cuenta de la existencia efectiva de estas exigencias de sumas de dinero”, explicó Aparicio a los medios de comunicación.

La denuncia fue presentada por su exasesor jurídico, Giovanny Soux, quien aseguró públicamente que entregaba sumas de dinero al presidente del Concejo Municipal para “asegurar” su fuente laboral. Según el testimonio, los pagos eran exigidos de manera irregular como condición para acceder y mantener el puesto de trabajo.

El fiscal departamental agregó que los elementos recabados apuntan a la existencia de cobros ilegales dentro de la institución edil. “Se trataría de la exigencia de sumas de dinero para el ingreso y la permanencia laboral dentro de la institución municipal”, precisó.

En las próximas horas, el Ministerio Público presentará la imputación formal contra López Álvarez y pedirá su detención preventiva, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la magnitud de los hechos denunciados.

