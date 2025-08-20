En el marco del operativo desplegado por la Policía Boliviana para dar con el paradero de un extranjero que el pasado martes disparó e hirió a un efectivo policial, este miércoles se produjo un hallazgo inesperado: el cuerpo sin vida de una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada alrededor de las 11:00 en una zona boscosa del Cordón Ecológico. Tras la verificación, las autoridades procedieron con el levantamiento legal del cadáver para su posterior traslado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia de ley que permita esclarecer las causas de su muerte.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la identidad de la fallecida.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes en las próximas horas, tanto sobre este hallazgo como sobre el avance de la búsqueda del extranjero que disparó contra el policía.

Noticia en desarrollo...

