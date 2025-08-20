(VIDEO): Imágenes muestran cronológicamente cómo se habría suscitado un secuestro en Villa El Carmen, La Paz

Un terrible hecho se habría suscitado este martes al promediar las 19:00 horas, en la zona Villa El Carmen de la ciudad de La Paz, donde un joven presuntamente fue secuestrado.

En las cámaras de seguridad se observa de manera cronológica, como de un camión tres personas encapuchadas y cubiertas el rostro, y proceden a presuntamente secuestrar a un joven que pasaba por el lugar.

En las imágenes también se aprecia cómo el joven se resiste a ser trasladado, mientras que los sujetos lo golpean para que pueda ingresar.

Vecinos de la calle Calama donde se suscitó el hecho, alertados salieron de sus hogares, sin embargo, el vehículo se habría dado a la fuga. Piden a las autoridades investigar el hecho y dar detalles al respecto.

Desconocen si el joven era vecino del lugar, sin embargo, afirman que no es la primera vez que el vehículo pasa por esa calle, ya que transita de manera constante.

Vea el video:

