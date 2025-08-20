Video: ¡Lo tiraron como si fuera basura! Hallan a un recién nacido sin vida dentro de una bolsa en El Alto

El subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este miércoles a Red Uno, sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, que se encontraba dentro de una bolsa de yute.

El bebé había sido tirado cerca de un promontorio de basura, fueron los vecinos que hallaron el pequeño cuerpo e hicieron el llamado a la Policía.

“A denuncia de los vecinos del distrito 14 zona Lagunas Norte, de la ciudad de El Alto, se hizo presente la Policía, en las calles Hernán Siles Suazo y calle Los Andes, donde se ha verificado la existencia de un neonato recién nacido que también cerca del lugar se encontraba su cordón umbilical y la placenta”, manifestó Paz.

Según la autoridad, este neonato recién nacido habría sido abandonado en ese lugar, por el momento se investiga quienes son los progenitores.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), abrió el caso, y se realizan las investigaciones, además se espera el informe médico para determinar las causas por las que falleció el bebé.

