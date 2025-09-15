El abandono del bebé se suscitó en Las Lomas de Zamorano en Argentina, donde una mujer abandonó a su hijo de tan sólo 10 días de nacido.

Una mujer que es madre joven, escuchó el llanto del menor, y este provenía debajo de un auto, por lo que al verificar se vio con la terrible noticia de que un bebé estaba dentro de una bolsa.

Al sacarlo verificó que el bebé había sido abandonado, y que tenía una nota, donde la madre pedía que lo cuiden y explicaba los motivos del abandono.

“Cuídenlo, soy de la calle y no tengo nada”, se leía en la nota hallada junto al bebé.

Belén Gutiérrez, es la madre que halló al pequeño, y relató el momento conmovedor en que encontró al pequeño. El bebé estaba abandonado al frente de la iglesia debajo de un auto, y posteriormente tras amamantarlo por su llanto desgarrador, fue entregado a las autoridades.

Los efectivos rápidamente llegaron al lugar y asistieron al pequeño. Enseguida acudió una ambulancia y fue trasladado al hospital Gandulfo, donde lo estabilizan y se encuentra internado.

