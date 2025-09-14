TEMAS DE HOY:
Subgobernador y mallku muertos caso joker accidente deja dos muertos

33ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Fieles le cantaron el cumpleaños feliz al Papa León XIV en sus 70 años

El sumo pontífice celebró sus 70 cumpleaños, y agradeció a todos quienes se dieron cita en la Plaza de San Pedro, para brindarle sus muestras de cariño.

Jhovana Cahuasa

14/09/2025 19:03

Foto: Redes Sociales.
Vaticano

Escuchar esta nota

Este domingo 14 de septiembre, el Papa León XIV celebró sus 70 años, con un emotivo canto de feliz cumpleaños, efectuado por los fieles al concluir el rezo del Ángelus.

En la oportunidad agradeció a todos quienes se dieron cita en la Plaza de San Pedro por las muestras de afecto.

“Queridos hermanos y hermanas —creo que lo saben—, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y agradezco a cuantos me han tenido presente en la oración. Muchas gracias a todos”, manifestó el Papa.

La comunidad peruana estuvo presente en la plaza con una gran bandera con los colores de su país, donde estaba escrito la felicitación al Pontífice y la invitación a visitar Chiclayo.

En esta jornada la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que es el madero en el que murió Jesucristo y que encontró la madre del emperador Constantino, Santa Elena en Jerusalén, fecha que coincide con el onomástico del sumo pontífice.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD