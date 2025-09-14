Este domingo 14 de septiembre, el Papa León XIV celebró sus 70 años, con un emotivo canto de feliz cumpleaños, efectuado por los fieles al concluir el rezo del Ángelus.

En la oportunidad agradeció a todos quienes se dieron cita en la Plaza de San Pedro por las muestras de afecto.

“Queridos hermanos y hermanas —creo que lo saben—, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y agradezco a cuantos me han tenido presente en la oración. Muchas gracias a todos”, manifestó el Papa.

La comunidad peruana estuvo presente en la plaza con una gran bandera con los colores de su país, donde estaba escrito la felicitación al Pontífice y la invitación a visitar Chiclayo.

En esta jornada la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que es el madero en el que murió Jesucristo y que encontró la madre del emperador Constantino, Santa Elena en Jerusalén, fecha que coincide con el onomástico del sumo pontífice.

