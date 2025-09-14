¡Consternador! Maestra es asesinada de un disparo en la cabeza mientras viajaba con su familia

El hecho se suscitó en medio de un ataque armado en la carretera Altata-Nuevo Altata, en Sinaloa, donde una maestra que viajaba en su vehículo junto a su esposo y sus bebés fue asesinada.

Según las investigaciones la familia viajaba a bordo de su vehículo, cuando se vieron en medio de un ataque armado, justo cuando se disponían a acercarse a una tienda de autoservicio.

Un impacto de bala llegó a la maestra identificada como Jesamel N., cuando ella se encontraba sentada junto sus dos niñas, una de entre dos y tres años y una recién nacida de dos meses, y su esposo conducía el vehículo.

Un grupo que circulaba en un automóvil sedán blanco fue atacado, cuando se encontraron de frente con sujetos armados quienes primero dispararon al aire, para posteriormente atacar a la familia sin razón alguna.

Jesamel, había recibido un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte inmediata, su esposo y sus dos niñas, no presentaron ninguna lesión después del ataque.

La policía llegó al lugar a recabar elementos para efectuar las investigaciones y efectuaron el levantamiento legal del cadáver.

Según detallaron la violencia armada continúa afectando a la región y que este evento se suma a otros ataques reportados el mismo día en localidades cercanas, como Altata e Isla Cortés, donde también resultaron personas lesionadas.

