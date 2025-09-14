El terrible hecho se suscitó en La Plata, Argentina donde dos delincuentes ingresaron a un edificio para sustraer objetos de valor.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, del edificio, en las mismas se ve en primera instancia como los sujetos ingresan al lugar abriendo la puerta de un departamento de una patada, para posteriormente huir a esconderse.

Minutos después vuelven al lugar tras observar que nadie salió del departamento, y procedieron a ingresar para sustraer los objetos. Minutos previos intentaron abrir en varias oportunidades diferentes puertas, hasta que finalmente lograron forzar la de un departamento.

Durante varios minutos estuvieron dentro del departamento y se llevaron diferentes objetos de valor. Luego, escaparon con todo lo robado. Tras darse cuenta del hecho vecinos llamaron a la Policía, pero lamentablemente ya era tarde y no lograron capturar a los delincuentes.

