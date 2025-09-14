¡Terrible! Una mujer policía de civil mató a un adolescente que intentó asaltarla en moto en Argentina

Una mujer policía que se encontraba de civil disparó y mató a un adolescente de 17 años que intentó asaltarla en la vía pública, en un hecho ocurrido en Argentina, según informaron medios locales.

La agente circulaba en motocicleta junto a su pareja cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes que también se movilizaban en motos. Los atacantes chocaron su vehículo intencionalmente, provocando la caída de ambos al suelo.

Uno de los agresores, un menor de edad, sacó un arma, que habría sido de juguete, y la apuntó, con la intención de robar sus pertenencias. Frente a esta amenaza, la oficial extrajo su arma reglamentaria y disparó tres veces. El joven murió en el lugar.

El fiscal Leandro Ventricelli determinó no tomar medidas contra la oficial, al considerar que actuó en legítima defensa. Por el momento, continúan las investigaciones para identificar y detener a los otros implicados, quienes huyeron tras los disparos.

El arma utilizada por el joven será sometida a peritaje para confirmar si era una réplica.

