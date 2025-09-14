TEMAS DE HOY:
caso joker accidente deja dos muertos Narcotráfico

37ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Una mujer policía de civil mató a un adolescente que intentó asaltarla en moto en Argentina

El hecho ocurrió mientras la oficial se desplazaba en motocicleta con su pareja. El arma del joven sería de juguete.

Red Uno de Bolivia

14/09/2025 16:02

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Una mujer policía que se encontraba de civil disparó y mató a un adolescente de 17 años que intentó asaltarla en la vía pública, en un hecho ocurrido en Argentina, según informaron medios locales.

La agente circulaba en motocicleta junto a su pareja cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes que también se movilizaban en motos. Los atacantes chocaron su vehículo intencionalmente, provocando la caída de ambos al suelo.

Uno de los agresores, un menor de edad, sacó un arma, que habría sido de juguete, y la apuntó, con la intención de robar sus pertenencias. Frente a esta amenaza, la oficial extrajo su arma reglamentaria y disparó tres veces. El joven murió en el lugar.

El fiscal Leandro Ventricelli determinó no tomar medidas contra la oficial, al considerar que actuó en legítima defensa. Por el momento, continúan las investigaciones para identificar y detener a los otros implicados, quienes huyeron tras los disparos.

El arma utilizada por el joven será sometida a peritaje para confirmar si era una réplica.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD