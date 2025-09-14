Evo Morales: “En Bolivia se libera a los golpistas, en Brasil reciben 27 años de cárcel”

El exmandatario recordó gestiones ante la ONU y la CIDH para lograr justicia internacional.
14/09/2025 11:03

El expresidente Evo Morales, en su programa dominical, criticó este domingo las decisiones judiciales en el país que, según él, favorecen a actores políticos que participaron en la crisis de 2019. En contraste, destacó las sanciones impuestas en Brasil a responsables de hechos similares.
El exmandatario recordó que equipos legales, junto a representantes de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, llevaron adelante presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese marco, Morales expresó sorpresa por la reciente postura de la CIDH: “Por primera vez organismos internacionales como la CIDH, que siempre están en contra del movimiento popular, esta vez alzan la voz ante el Estado y los nuevos candidatos. La ONU siempre acompaña”, destacó.
Mire el video:
