Evo Morales: “En Bolivia se libera a los golpistas, en Brasil reciben 27 años de cárcel”

El expresidente Evo Morales, en su programa dominical, criticó este domingo las decisiones judiciales en el país que, según él, favorecen a actores políticos que participaron en la crisis de 2019. En contraste, destacó las sanciones impuestas en Brasil a responsables de hechos similares.

“Aquí en Bolivia se libera a los golpistas, separatistas, mientras que en Brasil 27 años de cárcel”, afirmó Morales al señalar que continúa con gestiones jurídicas en instancias internacionales para que se haga justicia por las víctimas de 2019.

El exmandatario recordó que equipos legales, junto a representantes de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, llevaron adelante presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese marco, Morales expresó sorpresa por la reciente postura de la CIDH: “Por primera vez organismos internacionales como la CIDH, que siempre están en contra del movimiento popular, esta vez alzan la voz ante el Estado y los nuevos candidatos. La ONU siempre acompaña”, destacó.

