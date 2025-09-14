Canelo pierde ante Crawford y entrega sus cuatro cinturones; la reacción del ganador sorprende

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sufrió una dura derrota la noche del sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, cuando enfrentó al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium. Por decisión unánime de los jueces (115-113, 115-113 y 116-112), el mexicano perdió sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Crawford, quien ascendió dos categorías para el combate, mostró gran velocidad y movilidad lateral, desconcertando a Álvarez, quien pese a sus intentos con rectos de derecha, recibió un castigo constante. Con esta victoria, Crawford se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

A pesar de la derrota, Canelo se mostró dispuesto a una revancha y buscó transmitir un mensaje positivo a sus seguidores. “Una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané. Crawford es un gran peleador y hay que darle crédito. Pero yo me siento el mismo. Si lo hacemos otra vez, será genial”, declaró el mexicano.

Sin embargo, el boxeador mexicano entregó sus cuatro cinturones al ganador y este después de una charla extendida decidió devolverle sus cinturones, provocando reacción en los internautas.

Canelo, de 35 años, quedará con un historial de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates, mientras que Crawford mantiene su invicto con 42 triunfos, destacando su inteligencia táctica al superar la diferencia de peso con velocidad y técnica.

