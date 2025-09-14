(Video) Chicho Medina rompió el silencio tras su pelea con el serbio Torodovic en la UFC

José Chicho Medina habló después de su tercera presentación en la UFC, donde perdió por sumisión frente al serbio Dusko Torodovic. El boliviano, pese a la derrota, se mostró optimista y resaltó el progreso que ha tenido desde que se trasladó a Estados Unidos para entrenar.

“Estoy bien, salí sano y salvo, solo tengo una pequeña caricia en la ceja. Hace cinco meses dejé mi país para entrenar en Estados Unidos y se notó un gran cambio en mi performance. Tengo una pequeña fisura en la mandíbula, cuando Dusko me apretó lo sentí de verdad, ese mata león fue duro, pero lo intenté todo”, expresó el cruceño.

La pelea terminó en el primer asalto luego de que Torodovic lo sometiera contra la reja y cerrara la llave de sumisión. Se trata de la tercera derrota de Medina en la empresa, tras haber caído anteriormente frente a Zachary Reese y Ateba Gautier.

Pese al resultado, el boliviano aseguró que continuará trabajando y pidió apoyo para los demás representantes nacionales en la jaula. “El 7 de octubre pelea Papi Juancho, hay que apoyarlo porque es boliviano”, recordó.

