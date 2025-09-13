TEMAS DE HOY:
Deportes

Oriente Petrolero goleó a Real Oruro en su estreno en el Estadio Real Santa Cruz

El Albiverde sumó 22 puntos y se ubicó noveno en la tabla tras una gran actuación colectiva. 

Martin Suarez Vargas

13/09/2025 19:29

Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia.

Oriente Petrolero celebró con un triunfo contundente su debut en el Estadio Real Santa Cruz, escenario donde venció 3-0 a Real Oruro por la fecha 19 del torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

Los goles del equipo dirigido por el técnico albiverde llegaron a través de Gilbert Álvarez, que abrió el marcador a los 35 minutos, seguido por Kevin Salvatierra a los 52’, y finalmente Carlos Abastoflor, quien cerró la goleada a los 84 del complemento.

El encuentro tuvo como figura destacada a Henry Vaca, recientemente convocado a la Selección Nacional, que deslumbró con su talento. En una de las jugadas más aplaudidas, el volante enganchó hacia afuera y luego hacia adentro para asistir con precisión a Salvatierra, quien definió de primera para marcar uno de los mejores goles de la jornada.

Con esta victoria, Oriente Petrolero alcanzó los 22 puntos y escaló a la novena posición de la tabla, superando a Independiente que se queda momentáneamente con 21 unidades. El estreno en el “Pajonal” dejó una sensación de autoridad y esperanza entre los hinchas Albiverdes.

