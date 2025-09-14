¡Felicidades Cochabamba! Con ofrenda floral arrancan los festejos por los 215 años de la gesta libertaria

Con el izado de banderas y la tradicional ofrenda floral al pie del monumento del general Esteban Arze, en la plaza San Sebastián, se dio inicio este domingo a los actos oficiales por el 215 aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, encabezó la ceremonia junto a autoridades nacionales, departamentales y locales, quienes rindieron homenaje a los héroes que protagonizaron la histórica sublevación del 14 de septiembre de 1810.

Las actividades comenzaron a las 06:00 de la mañana con el Saludo a la Aurora del Magno Día, marcado por la Diana y las salvas de fusilería a cargo de unidades militares en la Colina de San Sebastián. Una hora más tarde, se desarrolló la ofrenda floral en memoria de los patriotas cochabambinos.

Posteriormente, a las 10:00 horas, se celebrará la solemne Misa de Tedeum en la Catedral Metropolitana, espacio donde se reflexionó sobre el significado histórico y cultural de la efeméride departamental.

La jornada conmemorativa concluirá a las 13:00 horas con el Desfile Cívico Institucional, que recorrerá la avenida Heroínas desde la esquina de la calle 25 de Mayo, con la participación de organizaciones sociales, unidades educativas e instituciones públicas y privadas.

