Luis Haquín debuta en Al-Tai FC y de inmediato es nombrado capitán del equipo

Luis Haquín, quien recientemente ha sido capitán de la Selección Boliviana en los últimos partidos de Eliminatorias, asumió nuevamente el rol de líder en su nuevo club, Al-Tai FC, de la segunda división del fútbol saudí. Bajo la dirección del entrenador español Carlos Inarejos Hernández, de 41 años, Haquín portó el cintillo de capitán en el empate 0-0 que su equipo consiguió en condición de local.

Junto al boliviano también hicieron su debut el brasileño Jonata Felipe Machado, exjugador de Wilstermann, y el croata Dino Halilovic, reforzando el plantel que busca el regreso inmediato a la máxima categoría del fútbol saudí tras descender la temporada pasada.

Al-Tai FC continuará su camino en la segunda división este miércoles, cuando visite a Al-Orobah en busca de sus primeros tres puntos fuera de casa y acercarse al objetivo de retornar a la Liga Pro. Haquín, con su experiencia en la Selección, se perfila como una pieza clave para guiar al equipo en esta temporada.

Mira la programación en Red Uno Play