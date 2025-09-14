Luis Haquín debuta en Al-Tai FC y de inmediato es nombrado capitán del equipo

El defensor boliviano lideró a su equipo en un empate 0-0 en su primer partido de la temporada.
13/09/2025 20:55
Luis Haquín, quien recientemente ha sido capitán de la Selección Boliviana en los últimos partidos de Eliminatorias, asumió nuevamente el rol de líder en su nuevo club, Al-Tai FC, de la segunda división del fútbol saudí. Bajo la dirección del entrenador español Carlos Inarejos Hernández, de 41 años, Haquín portó el cintillo de capitán en el empate 0-0 que su equipo consiguió en condición de local.
Junto al boliviano también hicieron su debut el brasileño Jonata Felipe Machado, exjugador de Wilstermann, y el croata Dino Halilovic, reforzando el plantel que busca el regreso inmediato a la máxima categoría del fútbol saudí tras descender la temporada pasada.
Al-Tai FC continuará su camino en la segunda división este miércoles, cuando visite a Al-Orobah en busca de sus primeros tres puntos fuera de casa y acercarse al objetivo de retornar a la Liga Pro. Haquín, con su experiencia en la Selección, se perfila como una pieza clave para guiar al equipo en esta temporada.
