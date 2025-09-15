Jorge Tuto Quiroga promete ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, anunció este domingo en medio de un acto cívico efectuado en el departamento de Cochabamba, que hará cumplir la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales Ayma, además señaló que luchará contra el narcotráfico.

Quiroga afirmó que es alarmante el incremento de la violencia, a raíz de las actividades vinculadas al narcotráfico.

“La gente conoce que no hay tu tía con el narcotráfico y la criminalidad, conmigo la ley se cumple y se va a garantizar la seguridad”, manifestó Quiroga.

Además, se refirió a la situación jurídica del expresidente Evo Morales, y señaló que si es elegido hará cumplir sin ningún temor la orden de aprehensión en su contra.

“Las cosas son claras, yo no vengo con eufemismos, que la justicia actúe contra Evo Morales, la justicia ya actuó, la justicia ya emitió una orden de aprehensión y corresponde al Ministerio de Gobierno, y al próximo Gobierno ejecutar esa orden, conmigo las órdenes de aprehensión se cumplen en cada metro cuadrado de Bolivia, con cada persona”, afirmó Quiroga.

Jorge Tuto Quiroga, participó de los festejos de Cochabamba, sobre todo en el Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana.

