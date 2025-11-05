Un operativo policial en Toronto terminó en un aparatoso accidente y críticas generalizadas, luego de que un descuido de un agente provocara que una patrulla en marcha arrollara a un sospechoso que ya había sido inmovilizado y golpeara accidentalmente a otro oficial. El incidente, grabado por testigos, se ha viralizado en redes sociales.

El caos se desató durante una detención en la que el sospechoso ya había sido reducido en el suelo, aparentemente tras recibir una descarga eléctrica con una pistola táser. Según los reportes, el agente al mando olvidó colocar el freno de mano de su vehículo policial, el cual permanecía encendido y con la marcha puesta.

El vehículo avanza y atropella al detenido

El automóvil policial avanzó repentinamente y aplastó las piernas del detenido que se encontraba inmovilizado, ante la mirada atónita de los presentes.

En un intento desesperado por corregir su error, el oficial involucrado intentó mover la patrulla. Sin embargo, en medio del nerviosismo, confundió las marchas, lo que provocó que acelerara de nuevo. El vehículo terminó golpeando accidentalmente no solo al sospechoso por segunda vez, sino también a uno de sus propios compañeros antes de lograr detenerse, publica el portal Azteca.

El video del accidente, ampliamente compartido en plataformas como X y TikTok, desató una oleada de comentarios y cuestionamientos hacia la Policía de Toronto. Usuarios han expresado gran preocupación por la "falta de control" y la falta de precaución durante el arresto.

El suceso generó fuertes críticas hacia el manejo de los procedimientos policiales. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial, fuentes cercanas indican que se revisará la actuación de los agentes involucrados para determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del sospechoso ni del agente lesionado. El público exige una investigación interna sobre las causas del aparatoso y evitable incidente.

Vea el video:

