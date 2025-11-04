“Se lo llevaron empujando”: roban dinero y exhibidor de tortas de una pastelería en la Pampa de la Isla

Un nuevo hecho de inseguridad preocupa a los vecinos de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz. Delincuentes ingresaron a una pastelería ubicada sobre la avenida Virgen de Cotoca y se llevaron dinero en efectivo, además de una vitrina exhibidora, herramienta fundamental para el funcionamiento del negocio.

El propietario, Jaime Rojas, contó visiblemente afectado que el robo ocurrió la madrugada del lunes, entre las 4:30 y 5:00. “Se entraron a mi tienda. Lograron sustraer en efectivo la venta del fin de semana, aproximadamente unos 2.000 bolivianos, y también se me llevaron un exhibidor. Es la herramienta más principal de mi negocio, ya que en eso yo exhibo mis tortas”, lamentó.

Según relató, los delincuentes forzaron los accesos y se dieron tiempo incluso para sacar la vitrina, de color verde con plomo y de aproximadamente metro y medio de largo. Las pérdidas totales, incluyendo daños materiales y dinero robado, superan los 9.000 bolivianos.

“Estamos recolectando videos de las cámaras de seguridad de los vecinos. En algunos se puede ver cómo lo llevan, empujando el exhibidor por la calle hasta desaparecer al frente”, comentó Rojas en contacto con el programa El Mañanero.

El afectado pidió colaboración a la población para identificar el paradero del exhibidor, ya que teme que los responsables intenten venderlo en el mercado negro.

“Si alguien ve que lo están ofreciendo o tiene información, por favor acérquese al negocio o comuníquese conmigo. Toda ayuda es bienvenida”, solicitó.

Rojas destacó que el daño económico no solo afecta a su emprendimiento, sino también a su familia, que depende del pequeño negocio. “Es un perjuicio total. Esa vitrina es la herramienta principal para exhibir y conservar las tortas. Sin eso, prácticamente no puedo trabajar”, expresó.

