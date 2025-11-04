La Paz se alista para la transmisión de mando con fuerte resguardo policial

Todo está listo para la transmisión de mando presidencial en Bolivia. La Paz será el epicentro de los actos protocolares que congregarán a autoridades nacionales, delegaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. Para garantizar la seguridad durante la jornada, la Policía desplegará un operativo especial con 1.800 efectivos en distintos puntos de la ciudad.

El viceministro de Régimen Interior y de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que los trabajos de seguridad comenzarán desde el viernes, cuando se prevé el arribo de las diferentes delegaciones internacionales. Además, se instalarán anillos de seguridad en los alrededores de la Plaza Murillo, donde se desarrollará el acto central.

“Nuestras fuentes de protección incluyen a las autoridades presidenciales entrantes y salientes, dignatarios internacionales, invitados especiales y al público en general. Para ello se ha diseñado un importante operativo que nos permite interactuar con otros ministerios”, explicó Aguilera.

El plan operativo comprende el resguardo de las inmediaciones de la Plaza Murillo, el edificio de la Asamblea Legislativa, la sede del Órgano Ejecutivo, las vías de acceso y los puntos de concentración ciudadana vinculados al acto protocolar.

En cuanto a la seguridad de las autoridades internacionales que llegarán al país, Aguilera precisó que esta estará a cargo del personal de protección ejecutiva, que acompañará a los dignatarios desde su arribo hasta su partida, prevista entre el mismo día del acto y la jornada posterior.

El Gobierno nacional aprobó un decreto supremo que norma el proceso de transición y transmisión de mando al presidente electo Rodrigo Paz (PDC). La ceremonia se realizará el 8 de noviembre, y, según la Cancillería, se enviaron invitaciones a los 148 países con los que Bolivia mantiene relaciones diplomáticas.

Mira la programación en Red Uno Play