Senamhi emite alerta por lluvias y tormentas eléctricas en siete departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que un nuevo frente frío ingresará al país este viernes, provocando lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes en siete departamentos del territorio nacional.

Silvia Sanchez

04/11/2025 11:58

Imagen referencial. Captura RR.SS.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional a partir del viernes, que provocará lluvias intensas y tormentas eléctricas en regiones de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y La Paz.

“Para el día viernes vamos a tener el ingreso de un frente frío, el cual ocasionará precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. Este frente ingresará desde el sur del país, por el sector del Chaco de Tarija y Chuquisaca, y se desplazará hacia Santa Cruz”, informó la pronosticadora del Senamhi, Heidi Quisbert, en una entrevista con Bolivia TV.

La especialista explicó que el sábado, el fenómeno continuará su desplazamiento hacia el Trópico de Cochabamba, los departamentos de Beni y Pando, y alcanzará el norte de La Paz, manteniendo condiciones de precipitaciones y descargas eléctricas en gran parte del país.

Asimismo, Quisbert recordó que el Senamhi activó una alerta de prioridad Naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes que afectan al Norte Integrado de Santa Cruz.

Los vientos, de dirección noroeste y con velocidades entre 60 y 90 kilómetros por hora, se registrarán desde la mañana del martes 4 hasta la mañana del miércoles 5 de noviembre.

La alerta está vigente para las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Cordillera, el oeste de Chiquitos, el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Durante la vigencia de esta alerta, el Senamhi recomienda a la población evitar estacionar vehículos o realizar actividades bajo árboles, letreros, postes o estructuras inestables, debido al riesgo de caída por las ráfagas de viento, además de mantener medidas de precaución en áreas abiertas y zonas rurales.

(Con información de ABI) 

