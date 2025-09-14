Caso Joker: “La libertad domiciliaria es un riesgo tremendo para nosotros”, dijo el padre de la víctima

La justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del principal acusado del asesinato de un joven, tras una disputa en medio de una pelea en puertas de una discoteca ubicado en la zona Sopocachi en La Paz.

Además, dentro de los enfrentamientos otros dos jóvenes resultaron heridos. Sin embargo, los familiares de las víctimas rechazan la determinación.

Mauricio Montaño, padre del joven fallecido y uno de los heridos junto otros familiares rechazaron la determinación emitida por la justicia.

“Ver que la juez haya determinado una libertad domiciliaria, es un riesgo tremendo para nosotros, porque mi hijo no está en posibilidades de defenderse todavía, estoy cuidando a mi hijo que ha sobrevivido, y realmente nos sentimos muy acongojados por esa situación”, manifestó Montaño.

Ahora buscan revertir la medida a través de una resolución de apelación, ya que creen que no se está actuando acorde a las leyes.

“Ya hemos apelado y llamamos a la reflexión al juzgado precisamente para que puedan observar esta peligrosidad”, afirmó Montaño.

En medio de lágrimas la abuela de las víctimas, Adelaida Limachi, pidió justicia lamentando el fallecimiento de su nieto.

