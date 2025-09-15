TEMAS DE HOY:
Independiente vs Blooming: falla eléctrica obliga a reprogramar el partido para este lunes

El encuentro se disputará este lunes a las 19:30 de la noche.

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 22:08

Sucre.

El encuentro entre Independiente y Blooming, correspondiente a la División Profesional, no pudo disputarse este domingo debido a una falla eléctrica ocasionada por una torrencial lluvia que dejó sin funcionamiento las torres de iluminación del estadio Patria. Sin embargo, poco después algunas de ellas volvieron a funcionar, pero tras una ardua reunión decidieron suspender el encuentro para precautelar la seguridad fisica de los principales actores.

Fútbol Canal, la señal televisiva que transmite el partido, indicó que la información oficial sobre la reprogramación será confirmada por la Comisión de Competiciones. Por otra parte, Daniel Saucedo, jefe de prensa de Blooming, confirmó que el duelo entre ambos clubes se llevará a cabo este lunes a las 19:30.

La suspensión se tomó como medida de seguridad, buscando garantizar que los futbolistas disputen el compromiso en condiciones óptimas y minimizar riesgos por las condiciones climáticas y la falta de luz. Aunque la tormenta amainó y algunas luces funcionaron parcialmente, las condiciones no eran adecuadas para iniciar el partido.

