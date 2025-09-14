Otro logro para el 'Bicho': CR7 ganó la Bota de Oro por segunda vez en Arabia

Cristiano Ronaldo recibió la Bota de Oro 2024-25 de manos de Majed Abdullah, conocido como “el Pelé del desierto”, en un evento que reunió a numerosos aficionados en el Al Awwal Park. El delantero portugués fue reconocido por sus 25 goles en la última temporada, sumando así su segundo trofeo como máximo goleador, después de los 35 tantos que marcó en la campaña anterior.

Tras la entrega del premio, Ronaldo inició el partido de su equipo frente al Al Kholood Club, y el Al Nassr se impuso 2-0 con tantos de Sadio Mané, a los 52 minutos, e Iñigo Martínez, de cabeza, a los 81 minutos. La victoria dejó al conjunto amarillo en lo más alto de la tabla, con seis puntos tras las primeras dos jornadas, por diferencia de goles sobre Al Khaleej Club e Ittihad FC.

El partido también tuvo momentos de tensión, ya que Raghed Al Najjar detuvo un penal en los minutos finales tras la revisión del VAR, manteniendo la ventaja para los locales. Con este triunfo, Al Nassr reafirma su objetivo de pelear por el campeonato local esta temporada, mientras Cristiano Ronaldo continúa sumando reconocimientos y consolidando su legado en el fútbol árabe.

