Mira el video: Ronaldinho sorprende controlando un balón lanzado desde un dron

Ronaldinho, a sus 45 años, volvió a dejar boquiabiertos a los fanáticos del fútbol al controlar con uno de sus pies un balón lanzado desde un dron que volaba a gran altura. El evento se realizó en un estadio, donde el público presente celebró con entusiasmo cada movimiento del ex campeón mundial.

El balón fue enviado desde el aparato tecnológico y Ronaldinho, con su característica técnica y precisión, logró dominarlo sutilmente mientras los espectadores reaccionaban con gritos de “¡Wow!”. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, destacando la increíble coordinación y talento del brasileño incluso tras su retiro.

Ronaldinho, campeón con Brasil en el Mundial de 2002 en Corea y Japón, sigue demostrando que su magia con el balón permanece intacta, generando admiración entre jóvenes y adultos que presenciaron el espectáculo.

