TEMAS DE HOY:
accidente deja dos muertos Narcotráfico Trópico de Cochabamba

33ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Mira el video: Ronaldinho sorprende controlando un balón lanzado desde un dron

El exfutbolista brasileño deslumbra a los espectadores con su habilidad en un espectáculo en vivo. 

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 10:34

Ronaldinho cuando jugaba en el Barcelona y en el círculo, momento cuando el dron lanza el balón y el astro brasileño controla de forma perfecta. Foto: Internet.
Mundo.

Escuchar esta nota

Ronaldinho, a sus 45 años, volvió a dejar boquiabiertos a los fanáticos del fútbol al controlar con uno de sus pies un balón lanzado desde un dron que volaba a gran altura. El evento se realizó en un estadio, donde el público presente celebró con entusiasmo cada movimiento del ex campeón mundial.

El balón fue enviado desde el aparato tecnológico y Ronaldinho, con su característica técnica y precisión, logró dominarlo sutilmente mientras los espectadores reaccionaban con gritos de “¡Wow!”. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, destacando la increíble coordinación y talento del brasileño incluso tras su retiro.

Ronaldinho, campeón con Brasil en el Mundial de 2002 en Corea y Japón, sigue demostrando que su magia con el balón permanece intacta, generando admiración entre jóvenes y adultos que presenciaron el espectáculo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Santa cruz en septiembre

11:30

Santa cruz en septiembre

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Santa cruz en septiembre

11:30

Santa cruz en septiembre

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD