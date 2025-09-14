Raphinha marca doblete en la goleada del Barcelona y Joaquín Panichelli decide el triunfo del Estrasburgo

El brasileño Raphinha y el argentino Joaquín Panichelli fueron protagonistas este fin de semana en las principales ligas de Europa, al anotar en las victorias de sus respectivos equipos, Barcelona y Estrasburgo.

Raphinha marcó doblete en la goleada del Barcelona

El volante brasileño ingresó tras el descanso en la goleada del FC Barcelona ante Valencia (6-0), y firmó dos goles en menos de 20 minutos.

Raphinha, que comenzó como suplente por primera vez en la temporada, anotó al 53 y al 66. El primer tanto fue un potente remate tras centro de Marcus Rashford, y el segundo, un disparo cruzado a ras del césped.

Con estos goles, acumula tres tantos y una asistencia en cuatro partidos en la actual temporada. En total, suma 57 goles y 51 asistencias con la camiseta del Barça en 148 encuentros.

El técnico Hansi Flick explicó su suplencia:

"Raphinha venía de un largo viaje. Es una decisión técnica, hay muchos jugadores disponibles".

Barcelona alcanzó los 10 puntos y quedó a dos del líder Real Madrid (12).

Joaquín Panichelli decidió el triunfo del Estrasburgo

En la Ligue 1, Joaquín Panichelli convirtió un penal en el minuto 91 para que el Estrasburgo venciera 1-0 a Le Havre.

El argentino llegó así a su tercer gol en cuatro partidos, y fue nuevamente titular durante los 90 minutos.

"Lo más importante son los tres puntos. A veces me toca ayudar con goles, otras desde la presión", declaró tras el encuentro.

Panichelli valoró su adaptación al equipo francés y destacó el apoyo de su compatriota Valentín Barco, también titular en el partido. Además, el ecuatoriano Kendry Páez ingresó en el segundo tiempo (46').

Con este resultado, el Estrasburgo suma 9 unidades y se ubica en la quinta posición, en zona de clasificación europea.

