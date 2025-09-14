Barça aplastó al Valencia 6-0 con dobletes de Rafinha, Fermín y Lewandowski

El equipo de Hansi Flick mostró todo su poder ofensivo en el Estadio Johan Cruyff. Barcelona no tuvo piedad y aplastó al Valencia CF en la fecha 4 de LaLiga española. Con una actuación dominante de principio a fin, los blaugranas golearon con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski. El contundente 6-0 refleja el nivel mostrado por el conjunto de Flick, que firmó una de sus victorias más recordadas en este inicio de temporada.

El duelo fue transmitido por las pantallas de la Red Uno de Bolivia.

