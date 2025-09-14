TEMAS DE HOY:
Subgobernador y mallku muertos caso joker accidente deja dos muertos

Deportes

Barça aplastó al Valencia 6-0 con dobletes de Rafinha, Fermín y Lewandowski

En una jornada de ensueño, el conjunto catalán le encajó media docena de goles al conjunto valenciano y se pone segundo en la Liga Española.

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 17:58

De izquierda a derecha, Fermín, Lewandowski y Rafinha, futbolistas que anotaron dobletes para el Barcelona. Foto: Internet.
España.

El equipo de Hansi Flick mostró todo su poder ofensivo en el Estadio Johan Cruyff. Barcelona no tuvo piedad y aplastó al Valencia CF en la fecha 4 de LaLiga española. Con una actuación dominante de principio a fin, los blaugranas golearon con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski. El contundente 6-0 refleja el nivel mostrado por el conjunto de Flick, que firmó una de sus victorias más recordadas en este inicio de temporada.

El duelo fue transmitido por las pantallas de la Red Uno de Bolivia.

