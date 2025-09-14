¡Increíble! Di María anota un golazo olímpico a Boca en el fútbol argentino

Rosario Central vivió un momento mágico gracias a Ángel Di María. El talentoso mediocampista marcó un gol olímpico para empatar 1-1 ante Boca Juniors en la octava fecha del Torneo Clausura. El tanto llegó a los 24 minutos del primer tiempo, luego de que Rodrigo Battaglia pusiera en ventaja al Xeneize con un cabezazo.

Desde un tiro de esquina, Di María sorprendió a todos con un remate que se cerró en el aire y superó al arquero Leandro Brey, generando la euforia de los hinchas y la celebración de sus compañeros. El gol reafirma la importancia del campeón del mundo desde su regreso al club, donde se ha convertido en el gran símbolo dentro del terreno de juego.

Esta conquista se suma a su memorable gol de tiro libre en el clásico ante Newell’s, confirmando que Di María vive un momento estelar con la camiseta del Canalla.

Mira la programación en Red Uno Play