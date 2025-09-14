TEMAS DE HOY:
Subgobernador y mallku muertos caso joker accidente deja dos muertos

35ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Increíble! Di María anota un golazo olímpico a Boca en el fútbol argentino

El “Fideo” igualó el partido con una magistral ejecución desde el córner, desatando la euforia del Gigante de Arroyito. 

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 17:54

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central. Foto: AFP.
Argentina

Escuchar esta nota

Rosario Central vivió un momento mágico gracias a Ángel Di María. El talentoso mediocampista marcó un gol olímpico para empatar 1-1 ante Boca Juniors en la octava fecha del Torneo Clausura. El tanto llegó a los 24 minutos del primer tiempo, luego de que Rodrigo Battaglia pusiera en ventaja al Xeneize con un cabezazo.

Desde un tiro de esquina, Di María sorprendió a todos con un remate que se cerró en el aire y superó al arquero Leandro Brey, generando la euforia de los hinchas y la celebración de sus compañeros. El gol reafirma la importancia del campeón del mundo desde su regreso al club, donde se ha convertido en el gran símbolo dentro del terreno de juego.

Esta conquista se suma a su memorable gol de tiro libre en el clásico ante Newell’s, confirmando que Di María vive un momento estelar con la camiseta del Canalla.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD