¿Quiénes eran los jugadores asesinados por sicarios disfrazados de policías?

El fútbol ecuatoriano está de luto tras el trágico asesinato de los jóvenes futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, quienes fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por hombres disfrazados de policías en Manta, provincia de Manabí. En el ataque, ocurrido la noche del miércoles 10 de septiembre de 2025, fallecieron otras tres personas.

Maicol Valencia, de 25 años y oriundo de Atacames, Esmeraldas, había sido presentado pocas horas antes como nuevo refuerzo del club Exapromo Costa FC. Valencia había defendido previamente los colores del Club Deportivo Carlos Borbor Reyes y del Club Deportivo La Unión, dejando en cada equipo su marca y compromiso en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. Su debut con Exapromo Costa estaba programado para el sábado 13 de septiembre, en el partido de ida frente a Deportivo Quito por los 32avos de final del Ascenso Nacional.

Leandro Yépez, nacido en Mocache, Los Ríos, era un delantero con instinto goleador formado en las divisiones juveniles de Independiente del Valle. Su trayectoria lo llevó a clubes como Clan Juvenil, Técnico Universitario y Deportivo Quito, acumulando un total de 97 goles a lo largo de su carrera. Yépez también acababa de incorporarse a Exapromo Costa, donde esperaba seguir cumpliendo su sueño futbolístico.

Según los reportes policiales, los agresores llegaron en una camioneta blanca, reportada como robada días antes, y dispararon de manera indiscriminada contra los ocupantes del hotel donde se encontraban ambos jugadores. Maicol Valencia falleció prácticamente en el acto, mientras que Leandro Yépez sobrevivió inicialmente, pero perdió la vida dos días después a causa de las graves heridas sufridas.

El club Exapromo Costa FC expresó su profundo dolor por las pérdidas y pidió respeto en este momento de duelo.

“Hoy el destino nos arrebata tu presencia de la manera más injusta. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros”, indicaron en un comunicado oficial. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también se pronunció, mostrando su solidaridad con la comunidad deportiva y las familias afectadas.

