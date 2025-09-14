Repartidor muere tras ser impactado por un vehículo y atropellado por un minibús en La Paz

Un joven repartidor de 29 años perdió la vida este sábado en un trágico accidente ocurrido en la avenida Costanera, en La Paz. Según testigos, el joven, conocido entre sus amigos como “Pitufo”, fue impactado inicialmente por un vehículo en el carril de subida, lo que provocó que cayera al carril contrario, donde fue embestido por un minibús.

“Alguien lo conoce al amigo, su chapa es ‘Pitufo’”, relató un testigo, mientras que otro agregó: “Por atrás alguien lo ha empujado y ya él ha volado hasta ese lado y como los autos corren demasiado en esta autopista, el vehículo que venía ya no ha podido frenar y lamentablemente le ha pasado encima”.

Colegas del joven repartidor expresaron su dolor y recordaron su dedicación al trabajo. “Era un compañero nuestro, un amigo con quien estábamos desde la mañana hasta la noche trabajando. Tenemos cámaras y vamos a seguir con las investigaciones”, comentó uno de ellos.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial mientras familiares y amigos se reunieron en el lugar para manifestar su tristeza y exigir justicia. “Lo han atropellado”, dijo un familiar de la víctima, visiblemente consternado.

Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del accidente

