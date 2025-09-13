Autopsia confirma infanticidio: Niña hallada en el Trópico falleció estrangulada, según Fiscalía

La autopsia médico-legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la niña de seis años hallada sin vida en un canal de drenaje en la población Senda VI del municipio de Puerto Villarroel fue víctima de infanticidio.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el cadáver de la menor fue encontrado la mañana del viernes 12 de septiembre, tras cuatro días de búsqueda iniciada desde su desaparición el lunes 8 de septiembre.

Según la denuncia, la niña jugaba en el patio de su unidad educativa mientras su padre asistía a una reunión de padres de familia.

Niña hallada en el Trópico falleció estrangulada, según Fiscalía. FOTO: Ministerio Público.

“Una vez que tomamos conocimiento del hecho, la Fiscal de Materia se trasladó al lugar acompañada de efectivos policiales para realizar el levantamiento del cadáver, registrar la escena, tomar declaraciones y recabar el informe de autopsia médico-legal. La víctima murió por anoxia anóxica, obstrucción de vías aéreas, asfixia mecánica por estrangulamiento y politraumatismos, lo que demuestra un evidente crimen calificado como infanticidio”, señaló Tejerina.

La fiscal del caso, Ruth Nataly Arispe Huanca, indicó que las investigaciones continúan en curso para identificar a los responsables del hecho.

