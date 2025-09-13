TEMAS DE HOY:
Roban malla perimetral del Jardín Botánico de Santa Cruz

La directora del Jardín Botánico denunció el robo y confirmó que una persona fue capturada por el personal de seguridad. La Policía investiga el caso.

Naira Menacho

12/09/2025 21:15

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

La directora del Jardín Botánico de Santa Cruz, Olga Pérez, reportó el robo de entre 250 y 300 metros de malla perimetral del recinto. El hecho fue denunciado ante las autoridades y una persona fue arrestada este viernes, cuando intentaba llevarse más material.

“La denuncia fue realizada y hoy se presentó la Policía. En este momento se están realizando las investigaciones con las personas que atrapamos”, informó Pérez.

El material sustraído fue valorado inicialmente en unos Bs 35.000, monto correspondiente al precio de adquisición en su momento. Sin embargo, aún no se ha establecido el costo actualizado tomando en cuenta los precios actuales del mercado.

 

