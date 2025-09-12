Se investiga a un clan familiar por venta de diésel ilegal en Quillacollo

Un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió identificar tres viviendas en Quillacollo donde se almacenaban 119 turriles de diésel de forma ilegal.

La intervención se realizó en el municipio ubicado en el Valle Bajo de Cochabamba, como parte de acciones de interdicción contra el comercio ilícito de hidrocarburos.

“Se trata de un clan familiar que se dedicaba a esta actividad ilícita”, informó el director ejecutivo de la ANH, Joel Callaú.

Además del acopio, las autoridades confirmaron que los implicados ya tenían una cartera de clientes a quienes vendían el combustible.

“Inclusive tenían una cartera de clientes a las cuales realizaban la comercialización del combustible”, indicó Callaú.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, bajo el Artículo 226 Bis del Código Penal, que establece penas por el transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de hidrocarburos.

La normativa vigente sanciona este tipo de delitos con penas de entre 2 a 6 años de privación de libertad, cuando se realiza sin autorización de la entidad reguladora.

