TEMAS DE HOY:
Robo en Santa Cruz Combustible ilegal Policías en Chile

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Expocruz 2025: Policía de Santa Cruz dispondrá 480 efectivos y drones para reforzar la seguridad

El objetivo es garantizar el orden público y actuar de forma inmediata ante cualquier incidente.

Naira Menacho

12/09/2025 18:27

Foto: Captura.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

A días del inicio de la Expocruz 2025, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz informó que 480 efectivos policiales serán desplegados cada día para resguardar la seguridad durante los 10 días del evento.

El anuncio fue realizado por el comandante departamental, Raúl Rojas, en conferencia de prensa, donde detalló que el personal será distribuido en dos turnos diarios y tendrá a su cargo labores de prevención, auxilio, control de tráfico vehicular y peatonal, así como el resguardo general del recinto ferial.

“El comando departamental de Santa Cruz, en cumplimiento a su misión constitucional, va a ejecutar actividades relacionadas a la prevención, auxilio, seguridad y control, con la finalidad de conservar el orden público para garantizar este importante evento”, declaró Rojas.

 

 

Además del contingente humano, la Policía confirmó que se habilitarán 128 cámaras de vigilancia y se realizará un patrullaje aéreo mediante drones, coordinado por la Dirección Departamental de Servicio Aéreo Policial.

Un equipo especializado monitoreará en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras, tanto dentro como fuera del campo ferial, para detectar incidentes y actuar de manera inmediata.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD