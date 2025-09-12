Expocruz 2025: Policía de Santa Cruz dispondrá 480 efectivos y drones para reforzar la seguridad

A días del inicio de la Expocruz 2025, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz informó que 480 efectivos policiales serán desplegados cada día para resguardar la seguridad durante los 10 días del evento.

El anuncio fue realizado por el comandante departamental, Raúl Rojas, en conferencia de prensa, donde detalló que el personal será distribuido en dos turnos diarios y tendrá a su cargo labores de prevención, auxilio, control de tráfico vehicular y peatonal, así como el resguardo general del recinto ferial.

“El comando departamental de Santa Cruz, en cumplimiento a su misión constitucional, va a ejecutar actividades relacionadas a la prevención, auxilio, seguridad y control, con la finalidad de conservar el orden público para garantizar este importante evento”, declaró Rojas.

Además del contingente humano, la Policía confirmó que se habilitarán 128 cámaras de vigilancia y se realizará un patrullaje aéreo mediante drones, coordinado por la Dirección Departamental de Servicio Aéreo Policial.

Un equipo especializado monitoreará en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras, tanto dentro como fuera del campo ferial, para detectar incidentes y actuar de manera inmediata.

