“La Expocruz pasará a la historia por proyectar al futuro”: Intensifican trabajos y anuncian novedades

A días de su apertura, la Expocruz 2025 acelera trabajos de adecuación en el campo ferial. El gerente de Fexpocruz, Raúl Strauss, aseguró que esta versión “marcará un hito importante” por su aporte a la economía y su apuesta por la industria ferial.

“Tenemos la convicción de que esta feria va a pasar a la historia por proyectar el futuro”, afirmó Strauss.

Novedades de la feria

Entre los cambios y mejoras anunciados destacan:

Nueva boletería en la avenida El Bibosi.

Pabellón bovino renovado con más de 100 ejemplares.

Refacción completa del pabellón de Brasil.

Climatización mejorada en todos los pabellones.

Áreas verdes ampliadas.

Inicio de instalación de paneles solares.

Boletería ecológica habilitada.

Precios

Los precios de las entradas se mantendrán como en 2024: Bs 50 para mayores y Bs 25 para menores.

En 10 días comenzará el ingreso de animales en el sector pecuario, mientras que el área automotriz contará con la presencia de todas las marcas del mercado.

Empleo y proyecciones

La organización estima que esta versión generará más de 70.000 empleos directos e indirectos, superando la cifra del año anterior.

