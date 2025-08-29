"Su abrigo redujo el impacto del ataque”: Joven madre fue apuñalada 70 veces por su expareja

Una joven de 18 años fue brutalmente atacada por su expareja luego de exigirle asistencia familiar para su hijo. El intento de feminicidio ocurrió la noche del 25 de agosto en Cochabamba, y dejó a la víctima con 70 heridas punzocortantes en la cabeza. El agresor, de 21 años, se encuentra prófugo.

Karen Iporre, abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, reveló detalles del hecho que ha causado conmoción: “Esta señorita le exigió al padre de su hijo asistencia familiar, lo que desató su ira. Insistió en verla con la excusa de hablar sobre el tema, pero llegó preparado para agredirla. En su mochila llevaba un cuchillo y un martillo”, denunció.

Según Iporre, el abrigo de la joven fue clave para salvarle la vida. “Con el frío de esos días en Cochabamba, ella estaba bien abrigada. Eso hizo que muchas puñaladas no penetraran con fuerza, pero aun así recibió 70 heridas, todas en la cabeza. Son 70 puntos de sutura que ahora lleva. El ataque fue con intención de matar”, relató la abogada.

El agresor escapó al ser descubierto por vecinos y, hasta este jueves, continúa prófugo. “La policía activó las alertas necesarias, pero aún no dan con su paradero. La víctima sigue en estado delicado de salud”, añadió Iporre.

La representante legal también lamentó la frecuencia de estos hechos en la región: “En Cochabamba es casi diario que atendemos casos de violencia extrema contra mujeres. Este no puede ser solo un número más. Exigimos acción urgente del sistema judicial y policial”.

Desde Voces Libres se exige la captura inmediata del agresor y la atención integral para la víctima. “No puede haber impunidad en un intento de feminicidio tan brutal. Este caso debe marcar un antes y un después en cómo se protege a las mujeres”, sostuvo Iporre.

