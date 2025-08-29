Fiscalía revela nuevos detalles del asesinato de la familia Vela en Cochabamba

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, reveló, en Que No Me Pierda, información crucial sobre el asesinato de la familia Vela, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Trópico. Las investigaciones, que se iniciaron el 19 de julio por el delito de trata y tráfico de personas, ahora se centran en el robo como móvil del crimen.

Según las declaraciones de Tejerina, la pareja, Gregorio Vela y Griselda Acarapi, tenía la intención de comprar un terreno en el municipio de Entre Ríos. Para ello, habían gestionado dos préstamos, uno por 30.000 bolivianos y otro por 40.000, reuniendo un total de 120.000 bolivianos. El dinero estaba destinado a la compra de un lote que supuestamente pertenecía a Limberth Medina Alvarado.

La emboscada y los responsables

La pareja fue citada en el barrio Cruce Andino del municipio de Entre Ríos, donde fue emboscada por tres individuos. Los delincuentes los maniataron, los subieron a su propia camioneta y los llevaron a una zona boscosa a unos 40 kilómetros de la carretera principal. En ese lugar, les robaron el dinero y los asesinaron.

La investigación ha individualizado a tres personas como participantes activos en el crimen: Limberth Medina Alvarado, Yemir Crespo Orellana, y un tercer sujeto que aún está prófugo. En un principio, los dos primeros fueron citados como testigos y negaron su participación, pero la información técnico-científica, incluyendo el geoposicionamiento de sus celulares, los contradijo.

Uno de los aprehendidos ejerció su derecho al silencio, pero el otro confesó el crimen y dio detalles sobre el modo, la forma y los participantes del hecho, lo que llevó a la aprehensión de ambos como autores materiales. Tejerina indicó que Medina tiene antecedentes criminales y un perfil violento, lo que sugiere que no era la primera vez que cometía un delito de esta magnitud.

Búsqueda del tercer implicado y la camioneta robada

El Fiscal informó que la tercera persona, que ya está plenamente identificada, se llevó la camioneta de la familia, una Toyota Hilux blanca año 2014, con la intención de venderla como un vehículo indocumentado. La policía determinó que la camioneta no ha salido del Trópico de Cochabamba y se encuentra activamente en su búsqueda, al igual que en la de su conductor.

La investigación continuará para esclarecer cualquier otra participación, aunque hasta el momento, la fiscalía ha individualizado a los tres autores principales del crimen. Los familiares de la familia asesinada, quienes denunciaron su desaparición en julio, claman por justicia.

