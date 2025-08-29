¿Quiénes son los aprehendidos por el asesinato de una familia en el Trópico?

La Policía continúa con las investigaciones por el brutal asesinato de una familia completa en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. Dos hombres han sido aprehendidos y confesaron su participación en el crimen, mientras las autoridades buscan a un tercer implicado que se encuentra prófugo.

Las víctimas, una pareja y sus dos hijos, habían sido reportadas como desaparecidas desde julio. Sus cuerpos, ya en estado de descomposición, fueron hallados este miércoles dentro de bolsas de yute. Tras ser trasladados a la morgue de Ivirgarzama, sus familiares los retiraron para su velatorio.

El engaño que condujo a la tragedia

Uno de los presuntos autores, identificado como Limberth, de 25 años, habría sido el cerebro del engaño. El pasado 5 de julio, se presentó en la casa de la familia y les ofreció un terreno en venta en Villa Tunari. La familia aceptó el trato y se subió a su camioneta junto a Limberth para ir a ver la propiedad. Sin embargo, se trataba de una emboscada.

Antes de llegar al destino, fueron interceptados por otro vehículo del que descendieron dos hombres armados. Apuntando a la familia, los llevaron a una zona boscosa. El segundo aprehendido, Gimer, también de 25 años, presuntamente fue uno de los que disparó a una de las víctimas en la cabeza.

La hipótesis principal de la policía es que el móvil del crimen fue el robo. Se presume que los asesinos robaron a la familia su dinero y su camioneta, la cual habría sido vendida en otro municipio de forma ilegal. Las autoridades continúan buscando al tercer implicado para que responda por este atroz crimen.

