Así era el lugar desolado donde hallaron los cuerpos de la familia Vela en bolsas de yute

Los cuerpos de la familia Vela Acarapi, desaparecida desde el mes de julio, fueron hallados sin vida en el sector conocido como Río Blanco, en el municipio de Entre Ríos. Los cadáveres, encontrados en un avanzado estado de descomposición y dentro de bolsas de yute, revelaron la extrema violencia con la que fueron asesinados.

Los hallazgos se realizaron en un área boscosa, específicamente en el Sindicato Volcán Primero, una zona desolada con poco movimiento de personas. Las víctimas fueron identificadas como Gregorio Vela, de 36 años, Griselda Acarapi, de 29 años, y sus hijos Brian y Eric, de 11 y 7 años.

El informe forense detalló la brutalidad con la que se cometieron los crímenes: Gregorio Vela: Murió por asfixia y presentaba múltiples contusiones; Griselda Acarapi: Fue ejecutada con un disparo en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral; Brian (11 años): Falleció tras recibir golpes en la cabeza que le provocaron un traumatismo craneoencefálico abierto; y Eric (7 años): Murió con el rostro destrozado a causa de múltiples fracturas en los huesos faciales.

La Fiscalía Departamental ha confirmado que la investigación se llevará a cabo bajo los cargos de asesinato, feminicidio e infanticidio.

Clamor por justicia

Familiares de las víctimas han exigido justicia, denunciando que habían reportado la desaparición de la familia en julio. Afirman que ya tenían un sospechoso en ese momento, pero la denuncia no fue investigada de manera oportuna.

