TEMAS DE HOY:
Doble asesinato en Santa Cruz familia asesinada

25ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así era el lugar desolado donde hallaron los cuerpos de la familia Vela en bolsas de yute

Familiares de las víctimas exigen justicia y que los autores reciban la máxima condena.

Milen Saavedra

28/08/2025 21:34

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Los cuerpos de la familia Vela Acarapi, desaparecida desde el mes de julio, fueron hallados sin vida en el sector conocido como Río Blanco, en el municipio de Entre Ríos. Los cadáveres, encontrados en un avanzado estado de descomposición y dentro de bolsas de yute, revelaron la extrema violencia con la que fueron asesinados.

Los hallazgos se realizaron en un área boscosa, específicamente en el Sindicato Volcán Primero, una zona desolada con poco movimiento de personas. Las víctimas fueron identificadas como Gregorio Vela, de 36 años, Griselda Acarapi, de 29 años, y sus hijos Brian y Eric, de 11 y 7 años.

El informe forense detalló la brutalidad con la que se cometieron los crímenes: Gregorio Vela: Murió por asfixia y presentaba múltiples contusiones; Griselda Acarapi: Fue ejecutada con un disparo en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral; Brian (11 años): Falleció tras recibir golpes en la cabeza que le provocaron un traumatismo craneoencefálico abierto; y Eric (7 años): Murió con el rostro destrozado a causa de múltiples fracturas en los huesos faciales.

La Fiscalía Departamental ha confirmado que la investigación se llevará a cabo bajo los cargos de asesinato, feminicidio e infanticidio.

 

 

Clamor por justicia

Familiares de las víctimas han exigido justicia, denunciando que habían reportado la desaparición de la familia en julio. Afirman que ya tenían un sospechoso en ese momento, pero la denuncia no fue investigada de manera oportuna. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD