Capturan a dos implicados en el asesinato de una familia en el Trópico, uno de ellos admitió el crimen

En las últimas horas, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Trópico de Cochabamba, logró la aprehensión de dos personas implicadas en la muerte de una familia de cuatro miembros, cuyos cadáveres fueron hallados dentro de yutes en la zona de Río Blanco, municipio de Entre Ríos.

El primer aprehendido identificado como Limberth M.A, de 25 años de edad, había sido contactado por la familia con la intención de adquirir su terreno, el cual era comercializado, fue la última persona vista con las víctimas, antes de su desaparición.

Según el reporte preliminar, el ahora aprehendido, habría entrado en contradicciones durante su declaración, por lo que el Ministerio Público, fundamentó su aprehensión por el delito de Asesinato e Infanticidio.

Posteriormente, el hombre admitió el crimen y dio a conocer la identidad de uno de sus cómplices, a quien señaló como autor intelectual del asesinato y coautor del robo del motorizado de las víctimas, un Toyota Hilux.

Es así que se logró la aprehensión del presunto implicado en el delito y fue trasladado a celdas policiales para continuar con el proceso de investigación.

El hombre que había ofrecido la venta de su terreno, contaría con antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos Asociación Delictuosa, Portación Ilícita, Tráfico de sustancias controladas entre otros.

La Policía continúa con la búsqueda de más implicados en el asesinato e infanticidio de la familia.

