“Despierta asustado y pide que no lo maten”; Piden justicia para joven que supuestamente era ofrendado

Tras que se conociera la denuncia de agresiones a un joven en La Paz, a quien encontraron con hojas de coca en la boca, la familia pide celeridad en las investigaciones, y esperan que se pueda aprehender a los agresores.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando el joven asistió a una discoteca y formó parte de una pelea, se lo llevaron y horas más tarde lo hallaron golpeado y con varias lesiones, la familia aseguró que trataron de ofrendarlo.

“Después se lo han llevado por 6 horas, lo hemos encontrado con la boca llena de coca, estaba ch’allado, como si fuera, no sé, un ritual. Mucha gente dirá que eso es un absurdo, pero es una tradición, lastimosamente es una tradición, y que mucha gente está optando ya por hacerlo con personas, porque antes lo hacían con dulces, y ciertas situaciones quedaron como ofrenda”, afirmó al abogada y hermana del joven.

Aseguró, que además del daño físico, el joven habría terminado con daños psicológicos, lo que le impide el desarrollo normal de algunas actividades.

“Mi hermano está recuperándose, él está muy afectado, si bien la parte física ya ha sido intervenida quirúrgicamente, el problema es la parte psicológica, él se despierta asustado, la noche pide que no lo maten”, agregó la abogada.

Ahora esperan que el proceso de investigación avance y se pueda identificar a los responsables de la agresión.

